السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق فى مخالفات إدارية رصدتها لجان المتابعة ببنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تتم متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة، مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الصحية بمركزي ناصر وبني سويف شرق النيل "جزيرة أبو صالح، العلالمة"، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة، برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة طه سلامة، هاني جرجس، محمد ربيع.

وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في منظومة العمل بالوحدتين فيما يتعلق بحالات ترك عمل وغياب، وترك سجل الحضور والانصراف بوحدة جزيرة أبو صالح مفتوحًا لما بعد مواعيد الحضور الرسمية، بجانب عدم توافر بعض الأدوية والمستلزمات بهما، والحاجة إلى صيانة أعمال السباكة والكهرباء بوحدة العلالمة، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

وكلَّف محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والتحقيق وتحديد المسئولية في ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد المواعيد المقررة، مع سرعة توفير بعض النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المصالح الحكومية بني سويف شرق النيل لجان المتابعة

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