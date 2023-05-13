السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ذاكرة المدينة".. مبادرة لتوثيق الهوية المعمارية

ذاكرة المدينة
ذاكرة المدينة

تحدث خالد سعد، الخبير الأثري، عن تفاصيل مبادرة "ذاكرة المدينة" لتوثيق الهوية المعمارية، مشيرًا إلى اهتمام منظمة اليونسكو بالحالة التي تعيشها مصر من تطور في الآونة الأخيرة.

وأضاف سعد، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "منظمة اليونسكو شايفة في مصر حالة الازدهار، وهو ماحفزها على تشجيع مصر لتسجيل كل ماهو متصل بالتراث المادي واللا مادي".

وتابع "مصر لديها زخم وتراث لا مادي كبير ومتنوع للغاية، وتسجيله يوازي تسجيل التراث اللامادي، إذ حظت مدينة القاهرة عام 1951 بلقب أجمل مدينة بالعالم, والتي شرف على تصميم معظم بناياتها أعظم مهندسين بالعالم".

ولفت إلى أنه من خلال تلك المبادرة، يتم الحفاظ على نوع الهوية البصرية والمترادف اللغوي الموجود، والحفاظ على شكل العمارة، مع وضع أنماط قديمة تعيد إلى القاهرة الخديوية الهوية البصرية المصرية.

ولفت إلى أن مبادرة ذاكرة المدينة، لاقت تفاعلا وإعجابا كبيرا من قبل المواطنين، وذلك لرغبتهم المستمرة في إظهار الهوية المصرية بشكل واضح أمام الجميع، من خلال تطوير تلك المباني.

وأوضح خالد سعد خالد سعد، الخبير الأثري، أن مبادرة ذاكرة المدينة تستهدف توثيق الهوية المعمارية ورصد التاريخ الاجتماعي، كما تستهدف رصد الأحوال الاجتماعية لقاطني المناطق التراثية في مصر قديما، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المعماري.

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