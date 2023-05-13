السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابة يسرق السيارات في البساتين

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابة تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"  بمنطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص باكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها"، وبحوزتهم فرد خرطوش- كمية من مخدر الهيروين ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع ".

كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 3 سيارات لدى عميليهم "سيئا النية " لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة البساتين تشكيل عصابي ضبط وزارة الداخلية سرقة السيارات أسلوب المفتاح المصطنع

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)