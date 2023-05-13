تعليم البحر الأحمر تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن مدارس المحافظة بإداراتها المختلفة بدأت في ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً أنه تم تفعيل غرف العمليات بالإدارات، بالإضافة إلى غرفة عمليات المديرية لمواجهة أي مشكلات بشكل فوري.

وأضاف منير، لـ"الدستور"، أن غرفة عمليات المديرية لم تسجل أي خروقات أو مشكلات سواء من الطلاب أو المراقبين داخل اللجان، مشيراً إلى أن اليوم الأول للامتحانات لم يشهد أي معوقات للعملية الامتحانية، ومشيداً بالتزام الطلاب والمراقبين داخل وخارج اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن المديرية بكامل أجهزتها قد أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مؤكداً أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

كما شدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع توفير غرفة طبية للطبيب والزائرين.