السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 7 أشخاص بطلقات خرطوش وجروح قطعية وإصابات متنوعة، فى مشاجرة مع عدد من الأهالى بقرية الرواجحية نطاق مركز منشأة أبوعمر، بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول كل من "محمد. ع. س"، 23 عامًا، مصابًا بطلق خرطوش بالعين، و"منصور. س. ع"، 44 بطلق خرطوش بالفخذ اليسرى، و"منصور. س. ع"، 46 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالرأس، و"أحمد. س. ع"، 36 عامًا، مصابًا بطلق خرطوش باليد اليسري.

و"محمد. ب. ع"، 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"أحمد. ف. أ"، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسري، و"عادل. ف. أ"، 37 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بفروة الراس، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم، وتحويل الثانى والثالث إلى مستشفى الزقازيق العام.

وتبين حدوث إصابتهم إثر حدوث مشاجرة بقرية الرواجحية نطاق منشأة أبوعمر، بسبب خلافات على بيع منزل وأرض زراعية، وتم التحفظ على عدد من طرفى المشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين.

طلقات خرطوش مشاجرة محافظة الشرقية إصابات متنوعة اليد اليسري

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