السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022-2023.. ودلالة ألوان النتائج

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022-2023 حيث يترقب أولياء الأمور إعلان نتائج أبنائهم خلال الأيام المقبلة وذلك عقب انتهاء الامتحانات يوم 9 مايو الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها لتنظيم سير الامتحانات النهائية للعام لكافة طلاب المدارس (حكومي، تجريبي، خاص).

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022-2023

يستطيع طلاب 4 ابتدائي معرفة نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 6 - 9 مايو الجاري وذلك من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض حيث يتم الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة ( نتائج سنوات النقل).
  • تحديد الصف المراد الاستعلام عن نتيجته (4 ابتدائي).
  • تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني).
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل وفقا للتقدير التي حصل عليها في كافة المواد الدراسية.
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موعد إعلان نتائج 4 ابتدائي الترم الثاني 2023

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022-2023 لإعلان نتائج الطلاب خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الاجابة في كافة المواد الدراسية ورصد درجات الطلاب على مستوى الجمهورية حيث يتم إعلان النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي التي خصصتها الوزارة لنشر نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

ويتم إعلان نتائج طلاب 4 ابتدائي في صورة هرم الألوان والتي تحدد مستوى الطالب الدراسي حيث تكون النتيجة عبارة عن لون من أربعة ألوان تحديد مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات في كافة المواد الدراسية التي تم امتحانها خلال الفصل الدراسي الثاني.

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دلالة ألوان نتائج 4 ابتدائي 2023

 يمكن معرفة مستوى طلاب 4 ابتدائي من خلال هرم الألوان كما يلي :-

  • الأزرق : المتعلم فاق كافة التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة ( 100 - 85).
  • الأخضر : المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ( 85 - 65).
  • الأصفر : المتعلم يحتاج إلى دعم لإكساب المهارات ( 65 - 50).
  • الأحمر : المتعلم لم يتقن المهارات المطلوبة ( 50-1).

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