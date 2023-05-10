جنوب سيناء تعلن الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان جدول الامتحانات

انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ السبت المقبل ولمدة 6 أيام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان على ضرورة اتباع التعليمات والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات.. مشددا على ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحل أى مشكلة وقت حدوثها على مستوى اللجان الامتحانية.

وأضاف رضوان أن جدول الامتحانات هو: السبت 13 مايو: الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والاملاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، والأحد 14 مايو: امتحان في مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف، والاثنين 15 مايو الجاري: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، والثلاثاء 16 مايو: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، والأربعاء 17 مايو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، والخميس 18 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وأشار وكيل الوزارة الى أن الإملاء يخصص لها 20 دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة مادة اللغة العربية والخط.. مضيفا أنه بالنسبة للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات فقد عقد امتحان المستوى الرفيع بالنسبة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري.. على أن تقوم المدرسة بتظريف أوراق الإجابات وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي لتقدير درجاتها.

الجدير بالذكر أن امتحانات صفوف النقل الابتدائى والاعدادى للفصل الدراسى الثانى ونهاية العام الدراسى والتى انطلقت يوم السبت الماضى انتهت اليوم الأربعاء، فيما تستمر امتحانات النقل الثانوي العام والفني حتى يوم الخميس القادم الموافق 18 مايو.