الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المخالفات أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني التي انطلقت السبت الماضي وشهدت عددا من المخالفات أبرزها تبديل أوراق الأسئلة في إدارات قها وبنها وشبين القناطر.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وكانت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أعلنت تشكيل لجنة متخصصة لفحص عددا من الوقائع التي شهدتها الامتحانات ومنها تبديل أوراق امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائى في إدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مما أربك الطلاب وتبديل امتحان الدمج للطلاب في الصف الخامس الابتدائي بإدارة قها التعليمية واخيرا واقعة امتحان الحاسب الآلي بإدارة بنها للصف الثاني الاعدادي .

كما تلقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مذكرة من سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حول ما تم تداوله منذ بداية الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن ما جاء بصعوبة امتحان الهندسة للصف الأول الاعدادى للغات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة القليوبية والذي اداه الطلاب أمس. 

 حيث أفاد تقرير اللجنة الفنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الامتحان 80% من الافكار به تناسب الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي والنموذج الموجود بالكتاب المدرسي و به جزئيات 15% للطالب فوق المتوسط ويوجد جزئيتين للطالب المتميز بنسبة 5 % وايضا من الكتاب المدرسي.

وأكمل التقرير أن الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من مكتب مستشار المادة ولا يوجد به أخطاء فنية او مطبعية ومناسب للوقت المحدد له ولا يوجد به اسئلة تعجيزية.

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