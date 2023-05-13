السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم البحيرة" تنهي استعدادات لجان امتحانات الإعدادية

البحيرة
البحيرة

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثماني عشر كل الاستعدادات وتجهيز اللجان استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢٢/  ٢٠٢٣ غدًا الأحد، داخل ٦٦٧ لجنة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وتستقبل ١٢١٤٨٧ طالبًا وطالبة وتستمر حتى السبت ٢٠ مايو.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تفعيل توجيهات، الدكتور  رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالالتزام بكل الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تم تطهير وتعقيم مقار اللجان وتعليق كشوف المناداة للطلاب باللجان وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدارس كما تم التأكد من جاهزية الكنترولات ووجود غرف العزل والزائرة الصحية ونظافة دورات المياه.

كما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم توافر أدوات التطهير والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين وتوفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، داخل جميع اللجان فى مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد يوسف الديب، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل جميع الإدارات التعليمية وذلك لمتابعة استلام أوراق الأسئلة والإجابات من الكنترولات وتسليمها إلى اللجان داخل المدارس، وكذلك للتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمدينة دمنهور، من أجل المساهمة في حل أى شىء قد يحدث.

استعدادات إستعدادا لإنطلاق احترازية احترازي الإعدادية العامة الإدارات التعليمية

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