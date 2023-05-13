السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط أكثر من 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها في الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضي. 

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط أكثر من 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلال أسبوع بالغربية ضبط قانون آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور

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ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

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