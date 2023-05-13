ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط أكثر من 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها في الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط أكثر من 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.