ارتفاع البطالة وأزمات تضرب البنوك.. ماذا يحدث للاقتصاد الأمريكي؟

توقع تقرير أمريكي دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود عميقة، الأشهر القليلة المقبلة وهو ما بدأ يظهر جليا مع ارتفاعات معدل البطالة ورفض البنوك إعطاء مزيد من القروض.

ركود يضرب الاقتصاد الأمريكي

وقالت شركة الأبحاث الأمريكية الشهيرة “NDR” إن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة الركود العميق في الأشهر القليلة المقبلة، واعتبرت أن زيادة معدلات البطالة علامة تحذيرية خطيرة، وذلك وفق موقع “بيزنس انسايدر”.

وقالت الشركة الأمريكية، إن هناك العديد من المؤشرات التي تفيد بقرب الدخول للركود، منها ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 265000 الأسبوع الماضي وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستويات الأخيرة ويشير إلى أن الاقتصاد قائم على أساس هش.

وتابعت الشركة أن من أهم المؤشرات أيضا، انخفاض منحنى العائد، و هو أحد مؤشرات الركود التي تعكس سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الأموال على المدى القصير، مما يعني أن الركود سيحدث في يوليو من العام الحالي.

ومن بين المؤشرات الأخرى، تراجع المؤشرات الاقتصادية الرائدة حيث تشير المؤشرات الاقتصادية الرائدة أيضًا إلى أن الركود يجب أن يبدأ الآن.

وتابعت الشركة الأمريكية أن من بين أهم المؤشرات التي تفيد بقرب الدخول في ركود اقتصادي ان البنوك تشدد معايير الإقراض للقروض الاستهلاكية.

التخلف عن السداد في الولايات المتحدة مصدر قلق للاقتصاد العالمي

و قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في وقت سابق إن مخاطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة تضيف إلى المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ ، مع ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون المرتفعة التي تخنق بالفعل الاستثمارات اللازمة لتغذية إنتاج أعلى.

وسبق وناقش المسؤولون الماليون في مجموعة السبعة (G7) الذين اجتمعوا في اليابان "الأهمية الكبيرة" لرفع حد الدين الأمريكي وتجنب الانعكاسات السلبية للتخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية للمرة الأولى على الإطلاق.