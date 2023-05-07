أشرف سنجر: الرئيس الأمريكى لا يستطيع رفع سقف الدين

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن اليوم أن الكونجرس إذا لم يرفع سقف الدين سيؤدي لزيدة التخضم والبطالة وقلة النمو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عشر الاقتصاد سيتأثر ويؤثر على الاقتصاد العالم؛ لأن البحث عن بديل للدين يتطلب بعض الوقت.

وأكد أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يفرض رفع سقف الدين؛ لأن الجمهوريين أكثر بالكونجرس، وأنه بعدم فتح سقف الدين ستتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وتزيد من التضخم والبطالة ووقف النمو، مشيرًا إلى أنه يرى أنهم سيصلوا لنقطة مشتركة مثل تخفيف الميزانية مثل ميزانية الدفاع، والبنية التحتية من تعليم وبناء الجسور والطرق.

وتابع، أن الحزب الجمهوري، يرى أن بايدن يحاول استخدام هذه الأموال للترويج لحملته الانتخابية، ولهذا يحاولون معاكسته حتى لا يتمكن من إدارة حملة انتخابية ناجحة على حسابهم.