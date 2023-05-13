مجدي عفيفي رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين حتى 2028 بـ"التزكية"

حسمت التزكية منصب رئيس حزب الأحرار الدستوريين، لصالح المحاسب محمد مجدى عفيفى، ليصبح رئيساً للحزب لدورة جديدة، تبدأ من 2023 وحتى 2028، وذلك في الانتخابات التي جرت مساء اليوم فى الإسكندرية.

كما حسمت التزكية منصب اعضاء الهيئة العليا للحزب والبالغ عددهم 24 عضواً، وجرى اختيار المستشار محمد فايز يكن، لمنصب أمين عام الحزب، واختيار نائبين للرئيس، هما هيثم الشيخ نائب أول رئي سالحزب والدكتور هانى الشابورى نائبا ثان، كما تم تشكيل الهيئة العليا للحزب، والتى اختارت من بين اعضائها، ايهاب السلمانى، أمين عام مساعد للحزب وأمين التنظيم، واختيار 3 مساعدين للحزب هما الدكتور مصباح دويك، وعمر أبوسمرة وأيوب علواني، واختيار أيمن فاروق، أميناً للشئون المالية والإدارية، والباقي اعضاء هيئة عليا للحزب.

وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وعددهم 24 عضواً وهم محمد فايز يكن، عمر أبوسمرة متولي، وهانى محمد الشابورى، وهيثم فتحى الشيخ، إيهاب إبراهيم السلماوى، ومحمد سعد خواسك، وأيوب علوانى عبداللطيف، وأيمن فاروق عبده، وأحمد رافت عثمان، ومني رسي محمد رشاد، ورحاب عبدالحميد السعدنى، وأسامة عبدالله جاد، ومصباح مصطفي دويك، وامين عبد المعبود بدر، وجمال مصطفي سعيد، وشهير يوسف باهر، وصابرين عبدالمحسن محمد حجازى، وأيمن على حسن الرشيدى، ومحمود محمد فرج، وجورج يعقوب حنا، ومدحت محمود علم الدين، ومحمد منصور محمد احمد، وسعاد صيام جبريل، ومحمد سيد الصوفي.

وكانت اللجنة الإدارية المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابات، حددت إجراء الانتخابات فى 28 أبريل الماضي، إلى أنه تم تأجيلها إلى اليوم الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لإجرائها، وتم استكمال العملية الانتخابية اليوم بعد وصول النصاب لـ50% +1 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب، بحضور 65 عضواً من إجمالي 106 عضواً.