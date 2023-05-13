مواطن من الفيوم: الحوار الوطني فرصة حقيقية لدعم جهود الفلاح (فيديو)

قال ناصر الباشا، فلاح مقيم بقرية الغرق بمركز إطسا التابعة لمحافظة الفيوم، إن الفلاح هو عصب الدولة، مطالبًا الحوار الوطني بضرورة دعم الفلاح والارتقاء بحياته في الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف “الباشا” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إطلاق الحوار الوطني وتجمع العديد لمناقشة الأوضاع والمشكلات خطوة جديدة من الرئيس كما تعودنا منه، ونتمنى أن ينظروا للفلاح لأنه عصب الدولة، وان ينظروا في مشكلة فتح تراخيص المباني في القري والأرياف دون أي معوقات أو قرارات، لأننا كفلاحين غلابة ياريس.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.