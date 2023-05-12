الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. هشام زغلول في ضيافة طارق الطاهر بمنتدى ثقافة وإبداع

هشام زغلول في ضيافة
هشام زغلول في ضيافة منتدي ثقافة وإبداع

يستضيف منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. هشام زغلول فى حوار مفتوح يديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، وذلك  فى السابعة من مساء الأحد 14 مايو بمركز الإبداع.

ويستعرض د. هشام مسيرته العلمية ما بين كليتى دار العلوم والآداب بجامعة القاهرة، وكذلك تجاربه فى مجالات النقد والترجمة والشعر.

جدير بالذكر أن د. هشام زغلول مدرس النظرية والنقد الأدبى بقسم اللغة العربية، وله العديد من الترجمات المنشورة منها اوقات مصرية إطلالة من ضفاف النيل، النقد الثقافى مابعد البنيوية،ومن دراساته ومقالاته النقدية قراءة ثقافية فى معجم الأديان العالمية، تثوير الخطاب النقدي من النقد الأدبى إلى النقد الثقافى، تخوم النقد الثقافى جدلية الصمت والسرد المجسم، ومن دواوينه الشعرية بعد الشهور التسعة، ون لم تختى الذاكرة، كما سبق أن شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة خليفة التونسى 2007 .

صندوق التنمية الثقافية منتدى ثقافة وإبداع هشام زغلول طارق الطاهر من النقد الادبى إلى النقد الثقافى

الأكثر قراءة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

"تعليم أسوان" تعلن جاهزيتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

مؤسس "شباب 2030": نطمح لمزيد من التمكين للشباب لتحقيق أهداف الحوار الوطني

"الحكومة تنتقد نفسها".. الباز ينفرد بتقرير وزارة التخطيط عن تحديات الاستثمار

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء على أملاك الدولة بمدينة إطسا في الفيوم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)