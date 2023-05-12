الأحد.. هشام زغلول في ضيافة طارق الطاهر بمنتدى ثقافة وإبداع

يستضيف منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. هشام زغلول فى حوار مفتوح يديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، وذلك فى السابعة من مساء الأحد 14 مايو بمركز الإبداع.

ويستعرض د. هشام مسيرته العلمية ما بين كليتى دار العلوم والآداب بجامعة القاهرة، وكذلك تجاربه فى مجالات النقد والترجمة والشعر.

جدير بالذكر أن د. هشام زغلول مدرس النظرية والنقد الأدبى بقسم اللغة العربية، وله العديد من الترجمات المنشورة منها اوقات مصرية إطلالة من ضفاف النيل، النقد الثقافى مابعد البنيوية،ومن دراساته ومقالاته النقدية قراءة ثقافية فى معجم الأديان العالمية، تثوير الخطاب النقدي من النقد الأدبى إلى النقد الثقافى، تخوم النقد الثقافى جدلية الصمت والسرد المجسم، ومن دواوينه الشعرية بعد الشهور التسعة، ون لم تختى الذاكرة، كما سبق أن شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة خليفة التونسى 2007 .