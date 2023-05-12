لماذا لا تنتفض الشعوب؟.. الباز: هل أصبحت فلسطين قضية محلية؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تناول الشعوب العربية للقضية الفلسطينية اختلف وأخذ شكلًا آخر بعد ثورات الربيع العربي في 2011، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدًا من الجانب الإسرائيلي في غزة بعد وفاة الأسير الفلسطيني عدنان.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، أن حركة الجهاد الفلسطينية أطلقت الصواريخ على إسرائيل، والغريب أن إسرائيل كانت لا ترد، وفجأة يوم الثلاثاء الماضي قامت إسرائيل بالتصعيد وبدأت باستهداف 3 من قيادات حركة الجهاد.

ولفت محمد الباز إلى أن مصر تدخلت لوقف التصعيد الإسرائيلي والفلسطيني، وأجرت اتصالات من أجل التهدئة، وطلبت من المجتمع الدولي التدخل والضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها في القطاع.

وعن صمت الشعوب العربية بعد 2011، قال: "النهارده في حالة تصعيد حاصلة ومفيش حالة رد في الشوارع العربية والإسلامية، وللأسف تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية محلية، وللأسف بعد جناية الربيع العربي أصبحت القضية الفلسطينية تخص الفلسطينيين فقط".

وتابع: "الفوضى والتخريب اللى حصل في البلاد العربية والإسلامية أصبحت لدى الدول العربية مشاكل وأزمات عديدة، وأصبحت الأنظمة العربية تريد الحفاظ على قوام الدولة بالأساس، وبالتالي غاب اهتمام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية".

وأردف: "لا بد أن تعيد الشعوب العربية والإسلامية إدراكها بشأن القضية الفلسطينية، وأن تظل القضية الفلسطينية قضية عربية إسلامية وليست قضية داخلية في فلسطين".