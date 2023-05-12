مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: طلاب الجامعة طالبوا بفصل الشباب عن الرياضة

قال أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن شباب طلاب جامعات مصر به نماذج مشرفة جدًا، محتاجين من يسلط الضوء عليهم.

ولفت خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، إلى أنه عقد اجتماعات كثيرة من سبتمبر 2022، واليوم الاجتماع قبل الأخير برؤساء اتحادات الطلاب بجامعات مصر.

ولفت إلى أنه لاحظ أن الإحباط قلّ عند الشباب، لكننا نحتاج أن يقل الإحباط حتى يصل لدرجة الامتياز، وهذا يحدث من خلال التمكين في الجامعة.

وأردف: "طلاب الجامعة طالبوا بفصل وزارة الشباب عن الرياضة، وتساءلوا لماذا لا تكون وزارة الشباب والثقافة، أو الشباب والتضامن، لذا يجب أن تكون وزارة الشباب مختلفة لتهتم بالملفات المختلفة".