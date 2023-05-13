السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 13-5-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 13-5-2023 عبر محرك جوجل البحثي، وذلك لرغبة المصليين في أداء صلواتهم الخمس في أوقاتها التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد مواعيد رفع الأذان و إقامة الصلاة وفقًا لموقع المحافظة الجغرافي وحسابات الشمس والقمر.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 13-5-2023 في المحافظات

يرفع الأذان الصلوات الخمس في كافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية وفقًا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي اعتمد فيه بيانات الهيئة العامة للمساحة المصرية لرفع الأذان والإقامة الصلاة، حيث جاءت مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 13-5-2023 في المحافظات كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:26 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساءً.

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موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:07 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:247 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:57 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساءً.


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:28 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:44 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساءً.

 

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:26 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:48 مساءً.

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موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:22 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:38 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:38 مساءً.
 

موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:40 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:06 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:18 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:39 مساءً.

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