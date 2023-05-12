الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يكشف تشخيص إصابة حارسه قبل مواجهة الزمالك

الإسماعيلي
الإسماعيلي

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بنادي الإسماعيلي، تشخيص إصابة محمد كوكو حارس مرمى الفريق الأول التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الماضية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، غدا السبت، على استاد الإسماعيلية في الجولة 27 من بطولة الدوري.

طبيب الإسماعيلي أكد أن تشخيص إصابة الحارس عبارة عن كدمة شديدة في عضلة الحوض تحتاج إلى راحة من التدريبات الجماعية.

وسيكون الحارس بحاجة إلى خوض تدريبات تأهيلية لمدة 5 أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويختتم الإسماعيلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الزمالك المقررة إقامتها في السابعة مساء غد السبت على استاد الإسماعيلية.

مجدي الباز طبيب الإسماعيلي الاسماعيلى محمد كوكو الزمالك الدورى المصرى

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