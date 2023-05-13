يبحث محبي رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بمشاهدتها خاصة وأنها في إطار البطولات الدولية التي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة خلال الموسم الحالي وعلى رأسهم دوري أبطال أفريقيا 2023.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة

ينشر موقع الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء في مختلف المجالات سواء كانت رياضية أو اقتصادية أو تعليمية حيث جاء جدول مباريات منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كما يلي:-

مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا

مباراة نادي الوداد المغربي ضد نادي صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة العاشرة مساءا.



ويلتقي الفائز منهما مع الفائز في مباراة نادي الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف دوري أبطال أفريقيا لذلك تلقي المباراة أهمية كبرى بين جماهير نادي الشياطين الحمر.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة نادي ليدز يونايتد ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءا.

مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي تشيلسي ضد نادي توتنهام نوتيغهام في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي وولفرها مبتون في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي ساوثهامتون ضد نادي فولهام في تمام الساعة الرابعة عصرا.

تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر نايل سات

يمكن متابعة مباراة نادي الأهلي ضد نادي صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة مجموعة قنوات Bein sports وذلك من خلال ضبط الإشارة عبر الاحداثيات التالية:-

قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.



قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.