دوري أبطال إفريقيا| تعرّف على برنامج الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد حمادي العقربي برادس، عقب انتهاء محاضرة الفيديو التي تبدأ في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في ختام تحضيراته لمباراة اليوم؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الترجي المقرر لها الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني يتناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا ويؤدي الفريق صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة بالعاصمة تونس، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرا قبل ساعة ونصف من المحاضرة الختامية داخل فندق الإقامة.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء، كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

قنديل يطير إلى تونس لمساندة الأهلي أمام الترجي

وكان طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي غادر إلى تونس أمس لمساندة فريق الكرة في مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص قنديل على مساندة كل فرق النادي في مختلف الألعاب لاسيما فريق الكرة الذي يخوض مباراة قوية أمام الفريق التونسي على ملعب حمادي القربي بـ"رادس".

وخاض الأهلي مرانه أمس على الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس،وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجى.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.