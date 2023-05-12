التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في مباراة اليوم بدوري الأبطال

مباراة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي في العاشرة من مساء اليوم، عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب (حمادي العقربي)، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

ويطمح ممثل الكرة المصرية، لتحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الليلة، قبل خوض مواجهة الإياب، الأسبوع المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وستقام المباراة خلف أبواب مغلقة، تنفيذًا للعقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على نادي الترجي، بحرمان من مشجعيه لأربع مباريات من بينهما مباراتين مع إيقاف التنفيذ، عقب شغب جماهير الفريق، خلال مباراته أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على الدفاع بمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لقيادة هجوم الفريق، إلى جانب كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وأحمد عبدالقادر، بينما سيبقي حسين الشحات، على مقاعد البدلاء.

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يدفع كولر، بالثلاثي حمدي فتحي، ومروان عطية، والجزائري أحمد قندوسي، وذلك على حساب الثنائي عمرو السولية، والمالي أليو ديانج.

وسيكون التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم أو (محمود متولي)، محمد عبد المنعم، على معلول

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمود كهربا

التشكيل المتوقع للترجي

يعاني فريق الترجي، من العديد من الغيابات، بداعي الإصابة، وهم الجناح الليبي حمدو الهوني، والحارس معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي والمدافع هاني عمامو والمهاجم الجزائري رياض بن عياد والجناح الأردني محمد أبو زريق شرارة.

وسيكون التشكيل المتوقع للترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

الدفاع: محمد بن علي (رائد بوشنيبة) - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توغاي - ياسين مرياح

الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - صابر بوغرين

الهجوم: معتز الزدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي (أنيس البدري)