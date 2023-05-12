الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد": تشكيل فريق كورال للطلاب الموهوبين من ذوى الهمم 

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

وجه المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بتشكيل فريق كورال لطلاب المحافظة الموهوبين من ذوى الهمم " سمعى - بصرى - دمج " والذى يعد الأول من نوعه بقطاع تعليم المحافظة.

وأكد وكيل “تعليم الوادي الجديد”، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بطلابنا من ذوى الهمم ودعمهم بشتى المجالات والأنشطة التربوية. 

وأشار “عطية” إلى أنه تقرر تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للفريق وتأهيله للمشاركة بكافة المحافل والمناسبات.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد، أولياء الأمور والطلاب بالتسجيل من خلال الرابط الالكترونى التالى للانضمام إلى أقوى فريق كورال طلاب ذوى الهمم.

https://forms.gle/WS8LcjMDhMm1jcbKA

 

وكيل التعليم الوادي الجديد تشكيل فريق كورال لطلاب المحافظة الموهوبين من ذوى الهمم الإهتمام بطلابنا من ذوى الهمم تدريبية مكثفة للفريق وتأهيله للمشاركة بكافة المحافل والمناسبات

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