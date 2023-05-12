"تعليم الوادي الجديد": تشكيل فريق كورال للطلاب الموهوبين من ذوى الهمم 

وجه المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بتشكيل فريق كورال لطلاب المحافظة الموهوبين من ذوى الهمم " سمعى - بصرى - دمج " والذى يعد الأول من نوعه بقطاع تعليم المحافظة.

وأكد وكيل “تعليم الوادي الجديد”، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بطلابنا من ذوى الهمم ودعمهم بشتى المجالات والأنشطة التربوية.

وأشار “عطية” إلى أنه تقرر تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للفريق وتأهيله للمشاركة بكافة المحافل والمناسبات.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد، أولياء الأمور والطلاب بالتسجيل من خلال الرابط الالكترونى التالى للانضمام إلى أقوى فريق كورال طلاب ذوى الهمم.

https://forms.gle/WS8LcjMDhMm1jcbKA