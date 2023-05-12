الشبراوى: إحياء ذكرى أولياء الله يرسخ فى القلب معانى الوجد والذوق (صور)

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية، اليوم، بمقرها الرئيسي في القاهرة برجبية العارف بالله السيد أحمد البدوي، وقد استهل الاحتفال بصوت القارئ أحمد الطنطاوي وتلاوته آيات من الذكر الحكيم، وفي أعقابها بدأت الحضرة الصوفية ثم الابتهالات والإنشاد الديني.

وأكد شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية المهندس الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، أن إحياء ذكرى أولياء الله يرسخ في القلب معاني الوجد والذوق، وهو المنهج الصوفي في جوهره والذي تحرص الطرق الصوفية عليه.

وأضاف "الشبراوي"، أن السلام النفسي هو ما يبحث عنه الكافة لإظهار النور الروحي أو بمصطلح آخر الروح النورانية وهو ما يتجلى في الحضرات الصوفية المتبعة للشريعة الصحيحة في ذكرها للمولى عز وجل.

وأشار "الشبراوي"، إلى أن مثل هذه الاحتفالات والحديث عن سيرة أصحابها يمثل قدوة لنا جميعاً في الإيمان بالله والإيمان بالغيب مصداقاً لقول المولى عز وجل "الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالغيب" فمثل هؤلاء هم حقاً أولياء الله الذين ذكرهم المولى عز وجل في كتابه العزيز "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

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