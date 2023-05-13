"خطوة عزيزة".. قاعة جديدة للعروض الفنية والتشكيلية وورش الفن والكتابة بوسط القاهرة

يفتتح الفنان التشكيلي والراقص كمال ربيع، قاعة الفنون التشكيلية الشاملة "خطوة عزيزة " فى وسط البلد القاهرة.

وفي تصريح للفنان "كمال ربيع" قال:" إن المكان كان مخصصًا في البدء كاستوديو رقص وتمثيل لفتيات او طفلات البالية، ومع ازدياد نشاطى في مجالي في الفن التشكيلي والرسم وزيادة المعروض في شقتى وسكنى وهو الذي يتوسط موقع سكني تقريبا، فكرت بجدية وبعد مقابلات ونصائح لبعض الفنانين الكبار وخاصة الأصدقاء مثل الدكتور أحمد نوار والفنان الكبير الكاتب سمير غريب، والكاتب والتشكيلي والمسرحي وليد علاء الدين كان علي إعداد المكان وتهيئته كقاعة عرض كبرى للفنون التشكيلية يهدف من ورائها إلى الاعتماد على حركة الرواج الفني الشامل التى تقع في هذة البقعة من وسط القاهرة حيث مريع التاون هاوس والجريون وأتيلية القاهرة ومقهى ريش ومكتبات الشروق ومدبولي وآفاق بل والكثير من مكتبات أدوات الرسم مع الكثير من مقاه المثقفين والفنانين والكتاب، وكذلك تردد فناني ورسامي وكتاب الغرب بل أن غالبية إقاماتهم تكون في هذه الخارطة".

خطوة عزيزة “ ستستقبل في نفس التاريخ، الثلاثاء 23 من مايو القادم المعرض الفردي الأول لكمال ربيع والذي يطرح من خلاله الكثير من البورتريهات الوجوه من خامات الطين والصلصال مع عرض أكثر من ستين لوحة من الباستيل والفحم والإكريلك بمساحات مختلفة.

صورة من أعمال الفنان كمال ربيع الخزفية / النحتية

صورة من بورتريهات الفنان كمال ربيع التر ستعرضها قاعة خطوة عزيزة الاسبوغ القادم.