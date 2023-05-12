توقعات بتفويض جديد للتغيير في الانتخابات العامة بتايلاند الأحد المقبل

قالت وكالة أسوشيتد برس، إنه من المتوقع أن يقدم الناخبون المستاءون قبل تسع سنوات من التثاقل في الحكم من قبل الحكام في تايلاند، تفويضًا قويًا للتغيير في الانتخابات العامة في تايلاند يوم الأحد المقبل.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن المتوقع الانتصار لحلفاء ثاكسين شيناواترا، الذي أطاح به انقلاب قبل 17 عاما أدى إلى إغراق البلاد في حالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة، تسبب في قلق بشأن انتقال ديمقراطي دون عوائق.

والاستياء من رئيس الوزراء الحالي الذي يترشح لإعادة انتخابه، برايوث تشان أوتشا، مرتفع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تباطؤ الاقتصاد واستجابة حكومته السيئة لوباء كورونا.

وشهدت تايلاند أكثر من عشرة انقلابات منذ أن أصبحت ملكية دستورية في عام 1932، وآخرها في عام 2014 الذي نفذه برايوت، ورفضت حكومات برايوت الإصلاحات الديمقراطية وحاكمت النشطاء.

ويتنافس سبعون حزبًا سياسيًا على 500 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم انتخاب 400 مقعدًا بشكل مباشر، ويتم اختيار 100 من خلال شكل من أشكال التمثيل النسبي.

تتقدم أحزاب المعارضة التي تؤيد إصلاحات لكبح الحكومة في استطلاعات الرأي. لكن سياسات الترويج التي تهدد الوضع الراهن تثير قلق المؤسسة المحافظة الحاكمة. لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا قدرتها على إسقاط الحكومات المنتخبة شعبياً التي لم تعجبها ، من خلال أحكام في المحاكم الملكية والانقلابات.

ويتأخر برايوت بشكل سيئ في استطلاعات الرأي خلف ابنة تاكسين البالغة من العمر 36 عامًا ، التي ورثت شعبية والدها وأسلوبه السياسي، وقامت بحملة مكثفة أثناء الحمل وأنجبت طفلاً الأسبوع الماضي.

وهي المرشحة المفضلة بين المرشحين الثلاثة المسجلين لرئاسة الوزراء لحزب Pheu Thai المعارض، يبدو أن حزبها مستعد للفوز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان.

ويشير ثيتانان بوجسديراك الاستاذ في جامعة شيلالونكورن في بانكون إلى أن الانتخابات في السياق التايلاندي "ثورية".