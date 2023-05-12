الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تحديث فيسبوك.. لينك إلغاء طلبات الصداقة على التطبيق

فيسبوك
فيسبوك

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، منشورات حول إرسال طلبات صداقة للمستخدمين تلقائيا فور دخول المستخدم على الصفحة الشخصية لمستخدم آخر؛ ما أثار سخرية عدد كبير من المستخدمين.

وإذا كنت من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook نوضح لك من خلال هذا التقرير لينك إلغاء طلبات الصداقة التي قد تم إرسالها؛ حيث يتيح لك هذا الرابط إلغاءها في حالة عدم الموافقة عليها من قبل الشخص الآخر.

لينك إلغاء طلبات الصداقة على فيسبوك Facebook

أولا: يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على حساب فيسبوك الشخصي من على أي متصفح إلكتروني.

ثانيا: قم بالدخول على هذا الرابط  https://m.facebook.com/friends

ثالثا: تظهر طلبات الصداقة المعلقة.

رابعا: اضغط على إلغاء لإيقاف إرسال طلب الصداقة.

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عطل فيسبوك Facebook

ووفقًا لموقع down detector المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن فيسبوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 6 مساء الخميس؛ حيث وردت العديد من التقارير لدى الموقع التي تشير إلى وجود مشاكل لدى المستخدمين.

وكانت أبرز المنشورات حول تحديث فيسبوك الجديد كالتالي:

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