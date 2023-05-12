"بيفضح الكراش".. غضب وسخرية من عطل "فيسبوك"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العطل الفني الذي ضرب منصة فيسبوك بطريقة كوميدية، حيث تداولوا "كوميكسات" حول ذلك الموضوع.

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وتفاجأ رواد موقع فيسبوك من عطل فني يجعل أي شخص يدخل حساب شخص آخر، يُرسل الموقع له طلب صداقة تلقائيًا دون قيام صاحب الحساب بذلك، الأمر الذي أثار السخرية والغضب، إذ إن هناك أشخاصًا لا يرغب البعض في إرسال طلب صداقة لهم.

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ووفقًا لموقع downdetector المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية أن هناك ما يزيد عن 63% أبلغوا عن وجود العطل في التطبيق الخاص بالفيس، بينما هناك 27% واجهوا العطل في الويب، و10% أبلغوا عن وجود عطل عام في منصة فيسبوك.

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