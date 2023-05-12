الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى.. عطل فنى يضرب فيسبوك

فيس بوك
فيس بوك

اشتكى مستخدمو موقع "فيسبوك" من عطل فني يتسبب في إرسال طلبات صداقة تلقائيًا لأشخاص آخرين.

ويشهد فيسبوك عطلًا منذ الساعة 7 مساءً أمس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيسبوك خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود خلل في تطبيق فيسبوك يؤدي إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين عند دخولك أي حساب شخص آخر.

وتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي إلى أشخاص لم يقم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيسبوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.

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