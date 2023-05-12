كولر يطلب ضم مدافع جديد للأهلى

منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الصيفي.

وقال مصدر مسئول إن كولر يفاضل بين الثنائي محمود مرعي، مدافع فريق فيوتشر، وعمر فايد، مدافع المقاولون العرب، لضم أحدهما في الموسم المقبل على حساب محمود متولي، مدافع الفريق، الذي يعاني من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة مع الفريق.

وأضاف المصدر أن كثرة إصابات محمود متولي مع النادي الأهلي تهدد تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن "كولر" طلب تأجيل دراسة ملف الصفقات الجديدة لحين الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق يرغب في الوقوف على مستوى كل لاعب من الصفقات الجديدة لتحديد احتياجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في ختام الاستعداد لمباراة الترجي التي تقام في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتحدث "كولر" مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي سبق تنفيذها خلال التدريبات ويرغب في تطبيقها خلال مباراة اليوم.