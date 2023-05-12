صحيفة أمريكية: صراع كبير بين أردوغان وكليجدار أوغلو على السلطة

قالت صحيفة “الأسوشيتد برس”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هيمن على السياسة التركية على مدى العقدين الماضيين، لم يبدوا أكثر عرضة لتحدي المعارضة من الآن.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن أردوغان شدد قبضته على السلطة وقاد البلاد نحو حكم فردي بشكل متزايد. لكنه يتخلف عن كمال كليجدار أوغلو - المرشح المشترك للمعارضة الموحدة التي تعهدت باستعادة الديمقراطية - وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وتجرى الانتخابات وسط تباطؤ اقتصادي معوق وتضخم مرتفع وزلزال كارثي في فبراير.

يتصدر أردوغان وكليجدار أوغلو السباق الرئاسي، وانسحب أحد المرشحين يوم الخميس، مما جعل الانتخابات سباقًا ثلاثي الأبعاد.

إذا لم يفز أي من المرشحين بأكثر من 50٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد ، فسيتم إجراء انتخابات الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في 28 مايو، وإليكم نظرة على المرشحين الذين يسعون للانتخابات في السباق الرئاسي.

يسعى أردوغان، والذي شغل منصبه على مدار العقدين الماضيين كرئيس للوزراء ورئيس بعد أن فاز بسهولة في خمس انتخابات ، إلى فترة رئاسية ثالثة على التوالي.

ومع ذلك، فإن انتخابات الأحد هي أصعب تحد انتخابي له حتى الآن، شاغل المنصب، الذي ركز قدرًا هائلاً من السلطة في يديه خلال 20 عامًا في منصبه ، شهد انخفاضًا في شعبيته وسط الاضطرابات الاقتصادية والتضخم المرتفع الذي ألقي باللوم فيه على سوء إدارته للاقتصاد.

وكشف الزلزال القوي الذي دمر أجزاء من جنوب تركيا ، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل ، فشل حكومته في إعداد الدولة المعرضة للزلازل لمثل هذه الكارثة واسعة النطاق ، مما أدى إلى زعزعة صورته كقائد قوي.

وتعهد الرئيس بإعادة بناء المنطقة التي دمرها الزلزال في غضون العام ، مؤكدا سجل حكومته في بناء البنية التحتية.

وشكل أردوغان، الذي يقود حزب العدالة والتنمية المحافظ والديني الحاكم ، تحالفًا مع حزبين قوميين ، حزب يساري صغير وحزب إسلامي. كما أنه يحظى بدعم خارجي من حزب كردي إسلامي مثير للجدل له صلات مزعومة بمنظمة انتهت صلاحيتها الآن والتي ارتبطت بسلسلة من عمليات القتل المروعة في التسعينيات، حسب الأسوشيتد برس.

قاد السياسي البالغ من العمر 74 عامًا حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط والمؤيد للعلمانيين منذ عام 2010. وقد نجح البيروقراطي السابق ذو السلوك اللطيف في توحيد المعارضة التركية المجزأة والمتنوعة.

ويضم تحالف الأمة الذي ينتمي إليه حزب يمين الوسط وحزب قومي وحزب إسلامي وحزبين انفصلا عن حزب أردوغان الحاكم.

وتسعى إلى الإطاحة بأردوغان وإعادة تركيا إلى "نظام برلماني قوي" مع ضوابط وتوازنات قوية من خلال إلغاء النظام الرئاسي الذي أدخله الزعيم التركي في استفتاء عام 2017. كما وعد التحالف بزيادة الحقوق والحريات والعودة إلى النظام التقليدي. السياسات الاقتصادية.

ويحظى ترشيح كليجدار أوغلو بدعم زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف - المعروف باسم تحالف الأمة - الذين سيكونون بمثابة نواب للرئيس في حالة فوز كيليتشدار أوغلو. ومن المرجح أيضًا أن يتسلم عمدة اسطنبول وأنقرة المشهوران ، اللذان دأبا حملتهما نيابة عنه ، مناصب نائب الرئيس. يحظى ك ليجدار أوغلو أيضًا بدعم حزب مؤيد للأكراد ، وهو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا حاليًا.