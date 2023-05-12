الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 65 ألف سائح على متن 119 رحلة طيران

فنادق مرسي علم
فنادق مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 119 رحلة طيران دولية، تُقل على متنها 65 آلاف سائح، من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا المتعددة، وذلك على مدار أيام الأسبوع المقبل بداية من غدًا السبت، وحتى نهاية الأسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، حسب جداول التشغيل المعلنة بالمطار.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن جداول التشغيل المعلنة بمطار مرسى علم الدولي، كشفت عن استعداد المطار لاستقبال 119 رحلة طيران دولية من عدة مطارات مختلفة أغلبها أوروبية، تُقل على متنها آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأضاف عثمان، أن فنادق مرسى علم، استقبلت الأسبوع الماضي ما يقرب من 26 ألف سائح من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم السياح من جنسيات التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و فرنسا و سلوفاكيا، ومن المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل.

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