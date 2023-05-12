الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، واعترفا باستخدامهما أسلوب الخطف في سرقة الضحايا، حيث يتتبعان المجني عليه بدراجة بخارية، وينتهزان فرصة حديثه بالهاتف ويخطفانه.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط "شخصين، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده، وضُبط بحوزتهما "2 هاتف محمول" مجهولين المصدر، واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كل الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم السلام ثان، تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، فتمت إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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