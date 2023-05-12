المشاط تهنئ الرئيس الجديد للبنك الدولى بمناسبة بدء مهام عمله

وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، التهنئة لـ أجاي بانجا الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، خلفًا لـ ديفيد مالباس، المقرر أن يترك منصبه كرئيس للبنك الدولي مع نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي دعم مصر لمهمته الجديدة، مع أهمية التأكيد على ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات المتنامية والمتسارعة التي تواجه الدول متوسطة الدخل وتخفيف الأعباء علي الدول النامية والأقل نموًا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي في تنفيذ إطار الشراكة الجديد مع مصر للفترة من 2023-2027، لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة"، مضيفة أن اختيار الرئيس الجديد للبنك الدولي يتزامن مع مناقشة خارطة تطور دور البنك الدولي، لبناء القدرة على الصمود ودعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وبما يتماشى مع رسالة البنك الرئيسية".