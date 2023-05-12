الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ كبد وجهاز هضمى يتحدث عن مبادرة "القضاء على فيروس سى" (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

تحدث الدكتور محمد منيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، عن مبادرة "القضاء على فيروس سي"، قائلًا إنه منذ بداية ظهور فيروس سي عام 1989، حيث تم تسجيله عالميًا وعندما كان هناك فحص عالمي تبين أن مصر هى أكبر دولة مصابة بهذا الفيروس.

وأضاف "منيسي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على قناة النيل للأخبار، اليوم، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية كان هناك طفرة حقيقية في المجال الصحي، وزيادة الإقبال على الوحدات الصحية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض في ربوع مصر.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن أول شيء وجه له الرئيس السيسي كان القضاء على فيروس سي، بوجود المراكز العلاجية وصلت إلى 24 مركزا في البداية، ثم تمت زيادتها بكافة المحافظات.

مصر أول دولة أدخلت دواء فيروس سي لجميع المواطنين

 

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، إلى أن مصر أول دولة أدخلت دواء فيروس سي لجميع المواطنين، ولولا الدولة المصرية ما كنا حصلنا على هذا الدواء.

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