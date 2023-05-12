لو فاتك التريند| الحوار الوطني يتصدر التريند وإيمان العاصي في الأعلى بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الفنية والاجتماعية والسياسية، تريند اليوم الجمعة، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" لكم أبرز هذه الأخبار بنشرة "لو فاتك التريند".

- إيمان العاصى تكشف حقيقة تغيير نهاية "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة إيمان العاصي مفاجأة عن مسلسل "جعفر العمدة"، وخاصة مشهد المواجهة بينها وبين الفنان محمد رمضان، حين يكتشف أنها هي من قامت بخطف ابنه لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور في مؤتمره الصحفي بالزمالك

بدأ منذ قليل عمال وأعضاء نادي الزمالك في التجمع داخل صالة محمد حسن حلمي، لحضور المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور حول موقفه من رئاسة النادي، بعد صدور أحكام قضائية ضده خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول قانونية استمراره رئيساً لمجلس الإدارة، وقد ردد الحضور هتافات مؤيدة لمنصور ومناهضة لخصومه في الانتخاب السابقة بالنادي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- يوفنتوس يخطف تعادلًا قاتلًا من إشبيلية بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

فرض فريق يوفنتوس الإيطالي تعادلًا إيجابيًا على ضيفه إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف لكل منهما، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إشبيلية بهدف دون رد، رغم استحواذ يوفنتوس على مجريات اللعب من بداية المباراة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- اليوم.. "الحوار الوطني" يناقش طرح أفكار المواطن في لجنة الشباب

يتناول برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الأفكار التي يريد المواطن طرحها لتناقشها لجنة الشباب في الحوار، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- تجار يتوقعون تأثر سوق الذهب بقرارات الإعفاء الجمركية

حالة من التذبذب تعيشها سوق الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعفاء واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، على أن يتم دفع القيمة المضافة فقط لمدة ستة أشهر، هذا القرار جعل الكثير من تجار سوق الذهب يتوقعون حدوث تراجع في أسعار الذهب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)