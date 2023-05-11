الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيمان العاصي تكشف حقيقة تغيير نهاية "جعفر العمدة"

إيمان العاصي
إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، مفاجأة عن مسلسل "جعفر العمدة"، وخاصة مشهد المواجهة بينها وبين الفنان محمد رمضان، حين يكتشف أنها هي من قامت بخطف ابنه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية cbc، إن مشهد المواجهة كان أول المشاهد التي تم تصويرها بالمسلسل، وكذلك كل أدوار الشر في العمل، مشيرة إلى أنها كانت قلقة من التصوير. 

حقيقة تغيير نهاية المسلسل

وعن تغير نهاية المسلسل، قالت إيمان العاصي، إن النهاية لم تتغير وأنها كانت تضحك على المنشورات التي تتحدث عن ذلك، موضحة أن هناك مشهد تم إضافته للمسلسل وكان لمحمد رمضان وهالة صدقي، وكان بعيد عن القصة.

وأشارت إلى أن الناس كانت تتوقع أنها ستقتل "سيف"، معلقة إنها لم تكن تستطيع القيام بذلك، خوفًا من ردة فعل الجمهور.

ايمان العاصي جعفر العمدة مشهد المواجهة محمد رمضان تغيير نهاية المسلسل

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