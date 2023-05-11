الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى بالزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

بدأ منذ قليل عمال وأعضاء نادي الزمالك في التجمع داخل صالة محمد حسن حلمي، لحضور المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور حول موقفه من رئاسة النادي، بعد صدور أحكام قضائية ضده خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول قانونية استمراره رئيساً لمجلس الإدارة، وقد ردد الحضور هتافات مؤيدة لمنصور ومناهضة لخصومه في الانتخاب السابقة بالنادي.

ويأتي المؤتمر قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الدوري العام، إذ أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية وخططية على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك المؤتمر الصحفي مرتضى منصور أحكام قضائية رئيسا لمجلس الإدارة الفريق الأول

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