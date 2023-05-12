اليوم.. "الحوار الوطني" يناقش طرح أفكار المواطن في لجنة الشباب

يتناول برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الأفكار التي يريد المواطن طرحها لتناقشها لجنة الشباب في الحوار، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ لتحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

ويشمل الحوار الوطني، كل فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كل الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.