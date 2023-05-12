الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. "الحوار الوطني" يناقش طرح أفكار المواطن في لجنة الشباب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يتناول برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الأفكار التي يريد المواطن طرحها لتناقشها لجنة الشباب في الحوار، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ لتحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

ويشمل الحوار الوطني، كل فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كل الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.

الحوار الوطنى لجنة الشباب يناقش طرح أفكار المواطن الشباب لجنة اليوم

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تبرز جهود الهدنة الإنسانية فى السودان (فيديو)

البهواشى: مبادرة "ابدأ" تستهدف العمل على صناعات غير موجودة بالداخل المصرى (فيديو)

البهواشى: مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة ويجب الاهتمام بتأهيلها (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية (فيديو)

باحث: التصعيد على غزة لترميم ما يحدث داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

كارثة مرتقبة.. مفوضية حقوق الإنسان بالسودان ترصد تطورات الأوضاع الإنسانية

القاهرة الإخبارية: القضية اليمنية ستُحل وفق المرجعيات المعروفة والاستفتاءات (فيديو)

شكرى: مصر وجنوب السودان يتحملان مسئولية خاصة تجاه السودان (فيديو)

الأكثر قراءة

للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار

لليوم الـ255.. إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة