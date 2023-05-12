الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد إعلان إقامته في العريش.. "ابدأ حلمك" مشروع ينير مسارح أم الدنيا

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

على مدار السنوات الماضية حقق مشروع “إبدا حلمك”، الخاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة، صدى كبير في كافة محافظات الجمهورية، لما يلعبه من دور هام في الكشف عن المواهب، في العديد من المجالات التمثيل الغناء الإخراج كتابة السيناريو وغيرهم، وجاب المشروع العديد من المحافظات طيلة الفترة الماضية.

وتخرج من المشروع منذ انطلاقه العديد من الفروق التي اعتمدتها الهيئة فرق نوعية تابعة لها في المحافظات، لتقديم العروض المسرحية على خشبات مسارح قصور الثقافة، كلا في بلده، وكانت أخر الفرق التي تخرجت منه فرقة كفر الشيخ، التي تألقت في تقديم عرض تخرجهم بعنوان "لايك"، وضم العرض مجموعة من الشباب والفتيات الذين شاركوا في المشروع، واستطاعوا أن يتفقوا ويصحبوا فنانين في المحافظة.

واعقبها ذلك، انتقل المشروع إلى محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالي، بعدما استضافت مؤتمر أدباء مصر، وكذلك تجرى تدريبات للمشروع في محافظة بورسعيد، مما يؤكد دور مشروع إبدا حلمك، في الحفاظ على الشباب، وإكتشاف المواهب منهم، وتنميتهم ورعايتهم.

وأخيرًا أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتح باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم لمشروع "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات، تقيمها وزارة الثقافة في  سيناء في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بأرض الفيروز.

ويتم فتح باب المشاركة لشباب محافظة شمال سيناء، واستمرار التقديم سواء إلكتروني، أو ورقي من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة العريش، حتى يوم 25 من شهر مايو الحالي، حيث تم تحديد يومي 26 و 27 من الشهر نفسه لإجراء الاختبارت للمتقدمين.

وتمثل محافظة شمال سيناء بداية انطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل أيضا محافظتي قنا والمنوفية في وقت لاحق.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال.

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