الجمعة 12 مايو 2023
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ماجد عبدالعظيم: مبادرة "ابدأ" تستهدف توطين الصناعات الحديثة (فيديو)

الدكتور ماجد عبد
الدكتور ماجد عبد العظيم

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، إن المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية عام 2022، تستهدف السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها توطين الصناعة المصرية، وأهمها الصناعات الحديثة.

وأضاف "عبدالعظيم" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المبادرة تسعى لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وبالتالي إذا تحركت هذه القاطرة، حركت اقتصاد الدولة بشكل كبير جدًا لتؤدي إلى مزايا عديدة.

الاستغناء عن منتجات يتم استيرادها وإحلالها بمنتجات مصرية

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن مبادرة توطين الصناعات تستهدف الاستغناء عن منتجات يتم استيرادها، وإحلالها بمنتجات مصرية تتوفر بها الجودة والسعر المناسب، امتدادًا لذلك تصدير هذه المنتجات للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أنه حينما تنخفض الواردات وتزيد الصادرات يؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري، كما أنه يؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة بشكل أفضل، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب.

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