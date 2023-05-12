"ابتسامة بوذا".. رواية جديدة لشريف صالح عن دار خطوط وظلال

صدر حديثًا عن دار "خطوط وظلال" للنشر والتوزيع رواية "ابتسامة بوذا.. ناديت باسمك في الماء" للروائي والقاص شريف صالح.

قال شريف صالح عن روايته الجديدة: "ظللت أكتب فيها وأغير لمدة عشر سنوات، وهي كتابي رقم 17، وكل كتاب كتبته كان عبارة عن قصة حب، طبخة حلوة لنفسي قبي أي انسان".

وأضاف "صالح"، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكن هذا الكتاب كان غيرها، هو سيرة روحية لي، مر معي بكل الآلام التي يمكن أن يعيشها إنسان، وطرحت على نفسي الكثير من الأسئلة والإجابات، وهو أول كتاب أهتم فيه بالتصوف والروحانية، هو كتابي في الحياة".

وجاء في تصدير الرواية: "ليس أسوأ من أن نكبر وتكبر معنا ندوبنا وأخطاؤنا وأوهامنا، كل ما كنت أحتاج إليه أن أبكي لحظة أن رأيت جثة أمي على مقود السيارة، وأبكي عندما أيقظتني (أبوك هرب وسابنا)، كتم الحزن والغضب والهزيمة مثل وحش هائل بداخلي، الشيخ شعبان ترك فيَّ فيروسا للأبد، الجلادون يعيشون في أرواحنا، في كل لحظة وكل ذكرى، كنت أستغرب كلمة الإمام علي: (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)، هل هي نفس كلمة يونج (من ينظر إلى الخارج يحلم.. من ينظر إلى الداخل يستيقظ)؟ّ، لا أملك سوى الانتظار إلى أن ينفض الالتباس في وعيي بالأشياء".

أما عن شريف صالح فهو روائي وقاص وكاتب صحفي مصري، درس في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة وحصل على دبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون ودرجة الماجستير في النقد الأدبي، بدأ صالح العمل مع جريدة الخليج وجريدة الجزيرة، وعمل في جريدة الجمهورية قبل أن ينتقل للعمل في الكويت، ويعملُ حاليًا مُشرفًا على الصفحة الثقافية في جريدة النهار، ويكتب عمودًا صحفيًا في جريدة القاهرة بعنوان "وجدتها".

له العديد من الإصدارات منها "إصبع يمشي وحده" (مجموعة قصصية)، 2007، "مثلث العشق" (مجموعة قصصية)، 2009، "شخص صالح للقتل" (مجموعة قصصية)، 2011، "نجيب محفوظ وتحولات الحكاية" (دراسة)، 2011، "رقصة الديك" (مسرحية)، 2011، "بيضة على الشاطئ" (مجموعة قصصية)، 2013، "دفتر النائم" (مجموعة قصصية)، 2015، "حارس الفيسبوك" (رواية)، 2017.