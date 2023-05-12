الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على أبرز الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديوجراف عن أبرز الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة، بالتزامن مع التصعيد جيش الاحتلال علي قطاع غزة.


ـ 2008/2009: بدأ إسرائيل حربا علي قطاع غزة، حيث أطلقت عليها "الرصاص المصبوب"، وردت عليها  المقاومة الفلسطيينة بعملية " معركة الفرقان"، بدأ العدوان الإسرائيلي 27 ديسمبر 2008، استمر 23 يوماً، وأسفرت الهجمات عن أكثر من 1430 شهيداً فلسطينياً.


ـ عام 2014: أطلقت ِإسرائيل عملية "الجرف الصامد" وردت عليها المقاومة بـ "العصف المأكول"، بدأ العدوان الإسرائيلي 7 يوليو واستمر 51 يوما، خلال شن جيش الاحتلال أكثر كم 60 ألف غارة علب القطاع، وأسفرت الهجمات عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني.


ـ عام 2019: شنت قوات الاحتلال هجوما علي قطاع غزة في 12 نوفمبر، استهدف الهجوم منزل بهاء أبو العطا أحد قادة حركة الجهاد، وردت الحركة علي الاغتيال بعملية "معركة صيحة الفجر"، وأسفر العدوان الاسرئيلي عن استشهاد 34 فلسطينياً.


ـ عام 2021: اندلعت معركة "سيف القدس" التي أسمتها إسرائيل "حارس الأسوار"، وبدأت الهجمات في 10 مايو واستمرت نحو 10 أيام، وقصت إسرائيل من خلالها عدة أبراج سكنية كما دمرت نحو 100 كيلو متر من الأنفاق، وأسفرت الهجمات عن استهاد نحو 250 فلسطيني.


ـ عام 2022: أطلقت إسرائيل عملية "الفجر الصادق"، في 5 أغسطس، لاستهداف قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس، وردت حركة الجهاد علي هذه العملية بـ "وحدة الساحات"، وبلغ عدد الشهداء في هذا الهجوم نحو 24 فلسطيني.
ـ عام 2023: أطلقت إسرائيل عملية "السهم الواقي" في 9 مايو، العملية أسفرت عن اغتيال قادة من حركة الجهاد في قطاع غزة ومدنيين.

 

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