الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية العراقية تعلن انطلاق طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن انطلاق طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأن طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان إلى العراق انطلقت فجر اليوم، الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت، فى تصريحات سابقة، عن إجلاء 7 مواطنين عراقيين من السودان إلى أبوظبي، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، فضلا عن القيام بعمليات إجلاء مواطنين عراقيين آخرين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان خاصة في العاصمة الخرطوم.

- توقيع اتفاق مبدئي بين طرفي النزاع فى السودان

وتوصل طرفا النزاع فى السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، إلى اتفاق مبدئي فى مدينة جدة السعودية.

ووقّع وفدا الجيش وقوات الدعم اتفاقا بشأن إيجاد هدنة إنسانية تسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات للمتضررين.

ومن بين بنود الاتفاق، التزام الطرفين بحماية المدنيين، مع السماح لهم بالمرور الآمن لمغادرة مناطق الاشتباكات، والتأكيد على عدم اتخاذهم دروعا بشرية.

الخارجية العراقية طائرة الإجلاء السودان العراقيين

الأكثر قراءة

مصر ترحب بتوقيع إعلان جدة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

بتكلفة 688 مليون جنيه.. تنفيذ 3 محطات مياه بقنا الجديدة

مصر الخامسة عالميًا فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية (فيديو)

حبس عاطل ابتز سيدة وهددها بنشر صور فاضحة بالجيزة

أحد أبناء قبائل مطروح: الحوار الوطني دعوة رائعة من الرئيس السيسي (فيديو)

سيولة مرورية بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة