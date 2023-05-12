الخارجية العراقية تعلن انطلاق طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن انطلاق طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأن طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان إلى العراق انطلقت فجر اليوم، الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت، فى تصريحات سابقة، عن إجلاء 7 مواطنين عراقيين من السودان إلى أبوظبي، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، فضلا عن القيام بعمليات إجلاء مواطنين عراقيين آخرين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان خاصة في العاصمة الخرطوم.

- توقيع اتفاق مبدئي بين طرفي النزاع فى السودان

وتوصل طرفا النزاع فى السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، إلى اتفاق مبدئي فى مدينة جدة السعودية.

ووقّع وفدا الجيش وقوات الدعم اتفاقا بشأن إيجاد هدنة إنسانية تسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات للمتضررين.

ومن بين بنود الاتفاق، التزام الطرفين بحماية المدنيين، مع السماح لهم بالمرور الآمن لمغادرة مناطق الاشتباكات، والتأكيد على عدم اتخاذهم دروعا بشرية.