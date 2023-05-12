الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم المتوقعة

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة، لافتة إلى أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وعن مناطق سقوط الأمطار، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط بورسعيد ورفح والعريش، وذلك على فترات متقطعة على مدار اليوم.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا ستستمر درجات الحرارة المنخفضة إذ تسجل على القاهرة العظمى 29 درجة مئوية، لتعاود بدءًا من يوم الأحد مجددًا تسجيل درجات حرارة بمعدلات أعلى لتتجاوز الـ 30 درجة وتعود الأجواء الحارة من جديد.

وحذرت من تخفيف نوعية الملابس ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ليلًا عن النهار بفارق 10 درجات مئوية، وزيادة نشاط الرياح، والذي بدوره يساعد على الشعور بالأجواء المائلة للبرودة.

الأرصاد الامطار خريطة الامطار حالة الطقس درجات الحرارة

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