7 توجيهات عاجلة ومباحثات خارجية للقضايا العربية.. نشاط حافل للرئيس في أسبوع

شهد الأسبوع الحالي نشاطا مكثفا للرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى المحلي، أبرزها اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير البترول لعرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، وعن المستوي الخارجي مباحثاته مع الجانب الأمريكي حول القضايا العربية، وأيضاً متابعة استمرار اجلاء المصريين من السودان.

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء لبحث تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لعرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام "التَنتالوم"، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، موجهاً باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل، وشدد على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني.

متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

واطلّع الرئيس على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجهاً في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، حيث وجه بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة، وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

متابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، موجهاً بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة.

متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية

واجتمع الرئيس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، موجهاً بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما وجه أيضاً بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.

توجيهات السيسي الخاصة بالمناطق الاثرية

كما وجه أيضاً الرئيس السيسي، بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها، جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، لمتابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

توجيهات السيسي لعودة المصريين سلاميين من السودان

كما عقد الرئيس السيسي، أيضاً اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان، لتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، موجهاً بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية، في المعابر البرية بين مصر والسودان.

مباحثات مع الجانب الأمريكي حول القضايا العربية

خارجياً استقبل الرئيس السيسي، "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وجاء اللقاء للتأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات، لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، وأيضاً موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل.

واستقبل الرئيس، الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، لاستعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.