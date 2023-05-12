حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية "تفاعل كانيزارو" لـ محسن رشاد .. غدًا

ينطلق حفل ومناقشة المجموعة القصصية "تفاعل كانيزارو" للكاتب محسن رشاد، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت، في مكتبة ديوان فرع سينما راديو بوسط البلد.

وكانت المجموعة القصصية "تفاعل كانيزارو"، للكاتب محسن رشاد أبوبكر، قد صدرت مطلع العام الجاري، عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وتضم المجموعة نصوصا تتباين في الطول والقصر، وتتناول أزمة الإنسان المعاصر.

يذكر أن الكاتب محسن رشاد أبوبكر، سبق وصدر له: "في حضرة سيدنا الميدان" بورتريهات ومشاهد قصصية، "كازينو بيض النعام" متوالية قصصية، ورواية: "بمب لأ.. حكاوي الرصيف" وغيرها.

ومن إحدي قصص المجموعة القصصية تفاعل كانيزارو، للكاتب محسن رشاد أبوبكر، نقرأ: توت حاوي .. حاوي توت.

جدران بيتنا وشبابيكه وسلالمه، وكل شيء فيه مصنوع من الخشب.. بيتنا عبارة عن خشب في خشب.. فقط، أساسات بيتنا وعمدانه، مصنوعة من كتل غير مرئية من الغاز المضغوط، لا يراها غير أصحاب البيت.

في بيتنا غرف وصالات كثيرة لا نعرف عددها. بنيناها عبر عصور وعصور .. بنينا بعضها على هيئة كرة والبعض الآخر على هيئة امرأة، والقليل على هيئة قط أسود، والأقل على هيئة زهرة.

وحش يهاجمني في ظلام البيت، أضيء الأنوار فتنطفئ من تلقاء نفسها ولا يبقى سوى بقعة نور صغيرة منعكسة على وجه الوحش، مرعب، مخيف، أرتعد، أجري داخل البيت، أصعد سلالم وأهبط أخرى، أختبئ خلف الأشياء.

أجري داخله.. أصعد سلالم.. وأهبط أخرى.. أخرج من صالة واسعة إلى غرفة ضيقة ثم ممر طويل أكثر ضيقا.. ألهث بحثًا عن مخرج، دون جدوى.

وفي موضع آخر من المجموعة نقرأ: هذا هو بارنا، صغير وفقير في عيون البعض، أنه بارنا، نفتخر به ونعلن عنه في مدخله مباشرة، مليئة بزجاجات من كل نوعيات الخمور رخيصة الثمن، وعلي اليمين من المدخل، ممر طويل لن تري نهايته، علي جوانبه شبابيك نعلق عليها كل منها، ستارة ملونة، ولكل ستارة لون مختلف.