تأمين 30 مليون طن.. الأمم المتحدة تواصل العمل مع جميع أطراف اتفاقية الحبوب

أكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف لمواصلة اتفاقية الحبوب وتنفيذها بالكامل.

جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وذكر البيان أن غريفيث شارك في الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس في مدينة إسطنبول بمشاركة نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وهنأ المسؤول الأممي الأطراف المعنية في تسهيل التصدير الآمن لأكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ بدء المبادرة.

وأكد أهمية اتفاقية الحبوب للأمن الغذائي العالمي، فضلا عن المساهمة الكبيرة لصادرات الأسمدة من روسيا.

وفي 22 يوليو 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.