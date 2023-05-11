رشقات جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن تجدد إطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مع اطلاق صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فقد تتصدى القبة الحديدية الإسرائيلية لعدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتتواصل حدة التصعيدات بين إسرائيل وغزة، حيث يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الفلسطينية، واغتال 5 من قياداتها، وأصيب 5 مستوطنين في إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار، منذ قليل، في تل أبيب جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر.

واستمر إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وبلغ مداها مستوطنتي "الرملة" و"رحوفوت" وسط إسرائيل.

وسقط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في مستوطنة رحوفوت، ما أدى إلى إصابة مستوطنة.