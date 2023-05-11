أحمد عاشور: مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطنى تتم من خلال 4 محاور

قال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعي تلقى اقتراحات وصلت نسبتها إلى 34%، منها 12% خاص بالقضية السكانية.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أساسيات ينظر لها حين مناقشة القضية السكانية، وتم وضع 4 محاور، أهمها تحسين صحة الأسرة، وهي صحة الأم والطفل.

التوسع العمراني ضرورة ملحة لمواجهة الزيادة السكانية

وتابع: أن أحد أهم المحاور هو التوسع العمراني، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة زيادة معدلات النمو السكاني، ووجود مدن جديدة، وبالفعل بدأت القيادة السياسية في التوسع في إنشاء مدن جديدة، مشيرًا إلى أننا نحتاج زيادة عدد الوحدات السكنية، وزيادة الرقعة الزراعية، كل ذلك يؤثر على الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على رفاهية السكان وتنمية الأسرة وتنظيمها، من حيث خصائصها العامة.